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Chaos nach Raub

Passant mit zerbrochener Flasche am Hals verletzt

Wien
07.06.2026 11:50
Nach einem Raubüberfall soll das Opfer einen Passanten mit einer zerbrochenen Glasflasche ...
Nach einem Raubüberfall soll das Opfer einen Passanten mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert haben (Symbolbild).(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Raub mitten in der Waffenverbotszone in Wien-Favoriten kam es Sonntagnacht zu turbulenten Szenen: Zwei unbekannte Täter sollen einen 49-Jährigen attackiert und beraubt haben. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Angriff – diesmal auf einen Unschuldigen durch das Opfer selbst.

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Noch ist offen, ob es sich um eine Verwechslung oder eine gezielte Tat gehandelt haben dürfte. Das Angreifer-Duo soll am Keplerplatz zunächst auf sein Opfer eingeschlagen und ihm Mobiltelefon sowie Geldbörse geraubt haben. Der 49-Jährige blieb nach der Attacke am Boden liegen, stand dann wieder auf und nahm eine zerbrochene Glasflasche zur Hand, wohl um sich zu schützen.

Schnittwunde im Halsbereich
Doch die Attacke ging fehl: Statt der Täter, die schon längst die Flucht ergriffen hatten, traf er einen völlig unbeteiligten Passanten, der offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der Mann wurde im Halsbereich verletzt und erlitt eine Schnittwunde.

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Verwechslung nach Raub?
Als die Polizei gegen 2.30 Uhr am Tatort eintraf, gab der 49-jährige Brite an, er habe irrtümlich angenommen, der Passant stehe mit dem Raub in Verbindung, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Die Wiener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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