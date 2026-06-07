Passant mit zerbrochener Flasche am Hals verletzt

Noch ist offen, ob es sich um eine Verwechslung oder eine gezielte Tat gehandelt haben dürfte. Das Angreifer-Duo soll am Keplerplatz zunächst auf sein Opfer eingeschlagen und ihm Mobiltelefon sowie Geldbörse geraubt haben. Der 49-Jährige blieb nach der Attacke am Boden liegen, stand dann wieder auf und nahm eine zerbrochene Glasflasche zur Hand, wohl um sich zu schützen.