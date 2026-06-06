Doskozil: „Elfie Semotan war Jahrhundertgröße“

Blieb dem Burgenland verbunden

Sie habe mit ihrem unverwechselbaren Blick Generationen von Fotografen geprägt und eine international bemerkenswerte Karriere geschafft. Gleichzeitig blieb sie stets ihrer Wahlheimat verbunden und suchte in Grieselstein die Ruhe und Nähe zur Natur, die für ihr Schaffen so wichtig waren. Sie sei dem Burgenland, ihrer Wahlheimat, stets eng verbunden geblieben. Ein besonderer Meilenstein dieser Verbundenheit war die Ausstellung „Elfie Semotan. Der doppelte Blick“, die 2024 als erste Ausstellung der neu ausgerichteten Landesgalerie Burgenland eröffnet wurde. Rund 100 Werke aus mehr als fünf Jahrzehnten ihres Schaffens gaben damals einen eindrucksvollen Einblick in ihr Lebenswerk.