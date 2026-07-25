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Ex-Champion stinksauer

Verstappen tobt nach Dreher: „Was für ein Sch***!“

Formel 1
25.07.2026 17:58
Max Verstappen drehte sich kurz vorm Finish.
Max Verstappen drehte sich kurz vorm Finish.(Bild: Krone-Collage/AP/Darko Vojinovic, Krone KREATIV/X (formula1))
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Von krone Sport

„Was für ein Scheiß-Wochenende“, tobte Max Verstappen via Funk in seiner schnellen Runde kurz vor Schluss des Qualifyings zum Grand Prix von Ungarn! Am Ende blieb nur Platz sechs.

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„Das Auto ist aerodynamisch völlig kaputt, es wird einfach immer schlimmer! Was für ein Witz! Was für ein Witz, ehrlich gesagt, was für ein Scheiß-Wochenende“, funkte der Rekord-Champion nach seinem Dreher. Nein, es läuft einfach nicht bei Red Bull.

„Es ist einfach kompletter Mist.“
„Das Auto ist einfach nicht zu fahren. Man lenkt nur ein, und schon bricht das Auto völlig aus. Wenn man den Flügel abbaut, bekommt man Untersteuern. Wenn man den Flügel aufbaut, bricht es einfach aus. Es ist einfach unmöglich“, zog Verstappen im Interview nach dem Qualifying eine enttäuschende Bilanz. „Für mich verlief es einfach furchtbar. Wir haben seit dem dritten Training Abtrieb am Auto und das hat sich auch während des Qualifyings fortgesetzt. Es ist einfach kompletter Mist.“

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