Verstappen tobt nach Dreher: „Was für ein Sch***!“

„Es ist einfach kompletter Mist.“

„Das Auto ist einfach nicht zu fahren. Man lenkt nur ein, und schon bricht das Auto völlig aus. Wenn man den Flügel abbaut, bekommt man Untersteuern. Wenn man den Flügel aufbaut, bricht es einfach aus. Es ist einfach unmöglich“, zog Verstappen im Interview nach dem Qualifying eine enttäuschende Bilanz. „Für mich verlief es einfach furchtbar. Wir haben seit dem dritten Training Abtrieb am Auto und das hat sich auch während des Qualifyings fortgesetzt. Es ist einfach kompletter Mist.“