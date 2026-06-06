Regierung Magyar schränkt Gastarbeiter-Zuzug ein

In Ungarn sind Schätzungen zufolge rund 90.000 Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern beschäftigt, das sind rund zwei Prozent der in Ungarn beschäftigten Menschen. Sie sind vor allem in der Akkumulator- und Kfz-Industrie, am Bau, als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und bei Lieferdiensten tätig. Die meisten von ihnen kommen aus den Philippinen, der Ukraine, China, Vietnam und Indien.

Stopp bezieht sich auf Orbans vereinfachte Regelung

Neue Aufenthaltsgenehmigungen unter der Gastarbeiter-Regelung der Vorgängerregierung von Viktor Orbán werden mit sofortiger Wirkung nicht mehr erteilt. Unklar ist, ob bestehende Aufenthaltsgenehmigungen bis zu ihrem Ablauf gültig bleiben und verlängert werden können. Sie bedeutet kein vollständiges Ende für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Nicht-EU-Bürger.