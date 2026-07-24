Erst sternenklare Nacht, dann kommt die Sonne

Nach einem wechselhaften Tag beruhigt sich das Wetter am Freitagabend vielerorts. Die Wolken ziehen sich zurück, in der Nacht funkeln meist die Sterne. Dazu weht nur ein schwacher Wind. Viel Sonne gibt es auch am Samstag!
Mit den klaren Bedingungen wird es allerdings spürbar kühler. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 15 Grad. Vor allem in den frühen Morgenstunden kann es daher empfindlich frisch sein.
Am Samstag zeigt sich das Wetter in vielen Regionen von seiner freundlichen Seite. Vor allem im Osten und Süden scheint häufig die Sonne, dazu wird es sommerlich warm. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 33 Grad.
Schauer besonders im Westen möglich
Im Westen und Südwesten ist die Wetterlage etwas wechselhafter. Im Laufe des Nachmittags bilden sich dort Quellwolken, örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. Besonders in Tirol und Vorarlberg ist die Schauerneigung erhöht.
Auch im Bergland bleibt das Wetter damit etwas unbeständiger, während sich der Osten auf einen überwiegend sonnigen und heißen Sommertag freuen darf.
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