Billigmode online: Achten Sie auf die Herkunft?

Informieren Sie sich vor einem Kauf über Produktionsbedingungen und Herkunftsland, oder steht für Sie vor allem der Preis im Vordergrund? Sollten Online-Händler stärker kontrolliert werden? Tragen Konsumenten eine Mitverantwortung für faire Arbeitsbedingungen, oder liegt diese in erster Linie bei Politik und Unternehmen? Und würden Sie für Kleidung mehr bezahlen, wenn dadurch nachweislich bessere Standards eingehalten werden?