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Billigmode online: Achten Sie auf die Herkunft?

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06.06.2026 12:59
Günstig shoppen ist einfach. Nachzuvollziehen, wie diese produziert wurde, oft weniger.
Günstig shoppen ist einfach. Nachzuvollziehen, wie diese produziert wurde, oft weniger.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
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Shein, Temu, AliExpress und andere Online-Plattformen locken täglich Millionen Kunden mit extrem günstiger Mode. Die niedrigen Preise werfen jedoch Fragen auf: Wie, wo und zu welchen Arbeitsbedingungen werden diese Produkte hergestellt? Unsere Frage des Tages vom 6. Juni lautet daher: „Billig-Kleidung aus dem Internet: Achten Sie beim Kauf die Herkunft?“

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Informieren Sie sich vor einem Kauf über Produktionsbedingungen und Herkunftsland, oder steht für Sie vor allem der Preis im Vordergrund? Sollten Online-Händler stärker kontrolliert werden? Tragen Konsumenten eine Mitverantwortung für faire Arbeitsbedingungen, oder liegt diese in erster Linie bei Politik und Unternehmen? Und würden Sie für Kleidung mehr bezahlen, wenn dadurch nachweislich bessere Standards eingehalten werden?

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