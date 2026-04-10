Wölfe werden künftig schon vor Riss geschossen

In sieben Wildregionen – von Krimml bis zum Hochkönigfuß bei Werfen – soll es gemäß der neuen Verordnung möglich sein, schon präventiv Wölfe zu erlegen. „Wir haben das sehr genau geprüft und sind uns sicher, dass das rechtskonform ist“, so die Jagdreferentin der Landesregierung. Svazek präsentierte die Pläne gemeinsam mit Hannes Üblagger, dem Wolfsbeauftragten des Landes.