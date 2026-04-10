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Neue Verordnung

Wölfe werden künftig schon vor Riss geschossen

Salzburg
10.04.2026 11:14
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Schuss ohne Biss: Mit einer neuen Verordnung plant Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) jetzt den präventiven Abschuss von Wölfen. Dies sei rechtlich gedeckt und soll noch vor dem Almsommer möglich werden.

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Deutlich verschärft wird die Strategie mit dem Umgang von Wölfen in Salzburg. Als erstes österreichisches Bundesland will man mit einer neuen Verordnung aus dem Ressort von Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) künftig den Abschuss von Wölfen schon ohne konkreten Schaden ermöglichen.

In sieben Wildregionen – von Krimml bis zum Hochkönigfuß bei Werfen – soll es gemäß der neuen Verordnung möglich sein, schon präventiv Wölfe zu erlegen. „Wir haben das sehr genau geprüft und sind uns sicher, dass das rechtskonform ist“, so die Jagdreferentin der Landesregierung. Svazek präsentierte die Pläne gemeinsam mit Hannes Üblagger, dem Wolfsbeauftragten des Landes.

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Abschuss von zwei Wölfen möglich
Die neue Verordnung soll kommende Woche in Begutachtung gehen und ab 1. Mai gelten. Zwei Wölfe können von Mai bis November dann ohne einen Riss erlegt werden. Die bisher bestehende Maßnahmengebietsverordnung im jeweiligen Rissfall soll auch weiterhin gelten. Es gelte der präventive, schadenvorbeugende Charakter.

Im vergangenen Jahr wurden im Bundesland 37 Tiere von mehreren Wölfen gerissen. Den ersten Riss eines Nutztieres registrierten die Behörden am 14. Juli in Pfarrwerfen, den bisher letzten am 17. Oktober ebenso im Gemeindegebiet von Pfarrwerfen. Ein Schadwolf wurde Anfang August in Maria Alm laut Verordnung erlegt. In den Jahren 2023 und 2024 wurde ebenso jeweils ein Tier entnommen.

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