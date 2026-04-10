Wölfe werden künftig schon vor Riss geschossen

Ein Schuss ohne Biss: Mit einer neuen Verordnung plant Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) jetzt den präventiven Abschuss von Wölfen. Dies sei rechtlich gedeckt und soll noch vor dem Almsommer möglich werden.
Deutlich verschärft wird die Strategie mit dem Umgang von Wölfen in Salzburg. Als erstes österreichisches Bundesland will man mit einer neuen Verordnung aus dem Ressort von Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) künftig den Abschuss von Wölfen schon ohne konkreten Schaden ermöglichen.
In sieben Wildregionen – von Krimml bis zum Hochkönigfuß bei Werfen – soll es gemäß der neuen Verordnung möglich sein, schon präventiv Wölfe zu erlegen. „Wir haben das sehr genau geprüft und sind uns sicher, dass das rechtskonform ist“, so die Jagdreferentin der Landesregierung. Svazek präsentierte die Pläne gemeinsam mit Hannes Üblagger, dem Wolfsbeauftragten des Landes.
Abschuss von zwei Wölfen möglich
Die neue Verordnung soll kommende Woche in Begutachtung gehen und ab 1. Mai gelten. Zwei Wölfe können von Mai bis November dann ohne einen Riss erlegt werden. Die bisher bestehende Maßnahmengebietsverordnung im jeweiligen Rissfall soll auch weiterhin gelten. Es gelte der präventive, schadenvorbeugende Charakter.
Im vergangenen Jahr wurden im Bundesland 37 Tiere von mehreren Wölfen gerissen. Den ersten Riss eines Nutztieres registrierten die Behörden am 14. Juli in Pfarrwerfen, den bisher letzten am 17. Oktober ebenso im Gemeindegebiet von Pfarrwerfen. Ein Schadwolf wurde Anfang August in Maria Alm laut Verordnung erlegt. In den Jahren 2023 und 2024 wurde ebenso jeweils ein Tier entnommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.