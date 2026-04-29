Umstrittene Wolfsverordnung: Feuer frei ab 1. Mai

In Dienten fand der Wolfsbeauftragte des Landes in den vergangenen Tage eine tote und zwei verletzte Ziegen. Anders als beim Fall in Maria Alm wirkte das Rissbild nicht eindeutig. Indes ist die neue, umstrittene Abschussverordnung da. Sie gilt ab 1. Mai und regelt den vorbeugenden Abschuss von zwei Wölfen.