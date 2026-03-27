Landesjägermeister will Wölfe „ohne Schein“ töten

Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof wählte bei einer Rede beim Grundeigentümertag im Großen Walsertal (Vorarlberg) drastische Worte. Er griff nicht nur Naturschützer frontal an, sondern will Wölfe notfalls „auch ohne Jagdschein“ abschießen.
Die Rede ist auf der Video-Plattform öffentlich abrufbar. Mayr-Melnhof sagt schon zum Beginn seiner Rede verschmitzt „Vielleicht besser, wenn man mich nicht hört“ – dann legt er so richtig los.
Wörtlich meint Salzburgs Landesjägermeister etwa: „Ich habe bei einer Verhandlung bei uns, da war der Geschäftsführer von unserem Naturschutzbund da, dem habe ich das gesagt. Er hat gesagt, was meinen Sie damit? Da habe ich gesagt, naja, wenn ein Wolf meine Schafe auch nur dumm anschaut, ich lege ihn um. Ich sage das ganz offen, so habe ich gesagt. Dann hat er süffisant gemeint, Herr Landesjägermeister, da werden Sie Ihnen dann den Jagdschein nehmen. Da war meine Antwort, den Zweiten schieße ich ohne Jagdschein, das ist nicht das Problem.“
Die Rede im Video (ab 10:56)
Auch Naturschutzorganisationen griff Mayr-Melnhof frontal an, warf etwa dem WWF vor, Wolf als „Geschäftsmodell“ zu nutzen. „Kauft um 50 Euro seinen Stoffwolf, spendet es dahin und ihr holt euch die Wildnis wieder ins Wohnzimmer und die Leute in den Städten fallen ja darauf hinein“, meinte er wörtlich.
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