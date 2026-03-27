Landesjägermeister will Wölfe „ohne Schein“ töten

Wörtlich meint Salzburgs Landesjägermeister etwa: „Ich habe bei einer Verhandlung bei uns, da war der Geschäftsführer von unserem Naturschutzbund da, dem habe ich das gesagt. Er hat gesagt, was meinen Sie damit? Da habe ich gesagt, naja, wenn ein Wolf meine Schafe auch nur dumm anschaut, ich lege ihn um. Ich sage das ganz offen, so habe ich gesagt. Dann hat er süffisant gemeint, Herr Landesjägermeister, da werden Sie Ihnen dann den Jagdschein nehmen. Da war meine Antwort, den Zweiten schieße ich ohne Jagdschein, das ist nicht das Problem.“