Passanten filmen Drama um Wiener Fiakerpferd

Riesen-Schock am Wiener Rennweg: Am Freitag stürzte ein Fiakerpferd plötzlich mitten auf der Straße. Die Fahrbahn wurde dadurch blockiert, die Straßenbahn stoppte und Fahrgäste mussten zu Fuß weiter. Mehrere Passanten sammelten sich vor dem Tier und zeigten sich bestürzt.
Schockierte Passanten eilten dem Tier sofort zu Hilfe. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt war das Pferd gegen 11 Uhr während einer Fahrt auf der Straße plötzlich gestürzt und blieb hilflos am Boden liegen. Eine Fußgängerin kümmerte sich um das Tier, das nur mühsam den Kopf in ihre Richtung hob, während sie es streichelte, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Währenddessen beruhigte eine weitere Frau das zweite Zugpferd.
Stute in stabilem Zustand
Der Fiaker blieb aus Sicherheitsgründen auf der Kutsche sitzen und riet der Passantin, das Pferd zunächst liegenzulassen: „Wenn sie aufstehen will, macht sie das eh“, ist im Video zu hören. Das hat einen klaren Grund: „Die Pferde sind aus reiner Vorsichtsmaßnahme darauf trainiert, liegenzubleiben, bis ihnen aufgeholfen wird“, erklärt die Silvia PAUL Fiakerbetriebs GmbH gegenüber der „Krone“.
Zugleich richtet der Betrieb einen klaren Appell an Passanten: Es sei kein Kavaliersdelikt, die Tiere zu streicheln, auch wenn es gut gemeint sei, denn die Situation wäre dennoch gefährlich. Die Stute wurde anschließend von einem Tierarzt behandelt und befindet sich in stabilem Zustand.
Straße vorübergehend gesperrt
Der Verkehr kam durch den Vorfall für rund 30 Minuten zum Erliegen, die Straße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Zufahrt von der Marokkanergasse und Salesianergasse Richtung Rennweg wurde laut Gutt ebenfalls gesperrt.
Feuerwehr rückte an
Laut einem „Krone“-Leserreporter war die Polizei binnen Minuten vor Ort. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein, rückte jedoch wenig später wieder ab. Inzwischen wurde der Fiakerbetrieb verständigt, der rasch eintraf, dem Pferd aufhalf und es zur gesundheitlichen Versorgung abtransportierte. Nachdem das Tier wieder auf den Beinen war, wurden die Sperren um 11.30 Uhr aufgehoben, hieß es.
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