Passanten filmen Drama um Wiener Fiakerpferd

Feuerwehr rückte an

Laut einem „Krone“-Leserreporter war die Polizei binnen Minuten vor Ort. Kurz darauf traf auch die Feuerwehr ein, rückte jedoch wenig später wieder ab. Inzwischen wurde der Fiakerbetrieb verständigt, der rasch eintraf, dem Pferd aufhalf und es zur gesundheitlichen Versorgung abtransportierte. Nachdem das Tier wieder auf den Beinen war, wurden die Sperren um 11.30 Uhr aufgehoben, hieß es.