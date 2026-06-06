Hier will Taylor Swift ihre Traumhochzeit feiern

Popstar Dua Lipa (30) heiratet an diesem Wochenende Schauspieler Callum Turner (36) auf Sizilien. Doch die wahre Promi-Traumhochzeit dieses Jahres steht noch aus. Denn auch Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce geben sich 2026 das Ja-Wort – und nun soll durchgesickert sein, wann und an welchem – für Normalsterbliche – ungewöhnlichen Ort.