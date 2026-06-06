Popstar und Milliardärin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce
Popstar und Milliardärin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce(Bild: AFP/GREGORY SHAMUS)

Spielte dort Konzerte

Hier will Taylor Swift ihre Traumhochzeit feiern

Stars & Society
06.06.2026 09:45
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Popstar Dua Lipa (30) heiratet an diesem Wochenende Schauspieler Callum Turner (36) auf Sizilien. Doch die wahre Promi-Traumhochzeit dieses Jahres steht noch aus. Denn auch Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce geben sich 2026 das Ja-Wort – und nun soll durchgesickert sein, wann und an welchem – für Normalsterbliche – ungewöhnlichen Ort.

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