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„I love you“

Taylor Swift dankt Verlobtem Travis Kelce

Society International
27.03.2026 10:22
Taylor Swift küsst ihrem Verlobten Travis Kelce während der iHeartRadio Music Awards.
Taylor Swift küsst ihrem Verlobten Travis Kelce während der iHeartRadio Music Awards.(Bild: APA-Images / REUTERS / Mario Anzuoni)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Taylor Swift hat sich bei der Preisverleihung der iHeartRadio Music Awards bei ihren Fans und ihrem Verlobten Travis Kelce bedankt. Die Sängerin gewann sieben Preise, darunter für den Pop-Song des Jahres, das Album des Jahres und als Künstlerin des Jahres.

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In ihrer Dankesrede erzählte die 36-Jährige, dass das Album „The Life of a Showgirl“ von der Energie inspiriert sei, „die ich gefühlt habe, wenn ich in die Menge geschaut und euch gesehen habe und mit euch verbunden war jede Nacht“.

Taylor Swift: Glücklich und selbstbewusst und frei
Das Album sei daraus entstanden, „sich einfach glücklich und stark und selbstbewusst und frei zu fühlen, also möchte ich mich bei den Fans dafür bedanken, mir dieses Gefühl zu geben“.

Taylor Swift war der Star des Abends!
Taylor Swift war der Star des Abends!(Bild: AP/Chris Pizzello)
Die Sängerin wurde mit mehreren Awards ausgezeichnet.
Die Sängerin wurde mit mehreren Awards ausgezeichnet.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Die Sängerin trug ein mintgrünes Kleid von Wiederhoef
Die Sängerin trug ein mintgrünes Kleid von Wiederhoef(Bild: AP/Chris Pizzello)

Verlobter saß im Publikum
Swift wurde an dem Abend von ihrem Verlobten, dem Football-Spieler Travis Kelce, begleitet.

„Dieses Album fühlt sich wahrscheinlich so glücklich und selbstbewusst und frei an, weil ich mich so jeden Tag in meinem Leben fühlen kann – wegen meines Verlobten, der heute hier ist“, sagte Swift in ihrer Rede.

Swift und Kelce bei den iHeartRadio Music Awards: es war das erste Mal, dass das Paar gemeinsam ...
Swift und Kelce bei den iHeartRadio Music Awards: es war das erste Mal, dass das Paar gemeinsam bei einer Preisverleihung war.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Die Kamera blendete daraufhin Kelce ein, der mit den Lippen „I love you“ formte. Ein Foto zeigt das Paar auch bei einem leidenschaftlichen Kuss. Kelce und Swift verlobten sich im August 2025.

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Die Sängerin bedankte sich außerdem bei den Fans, die ihr Lied „The Fate of Ophelia“ hörten. „Ihr habt das Lied zum größten Hit meiner Karriere gemacht, was verrückt ist zu diesem Zeitpunkt.“

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