Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betriebskostencheck

Mit der Checkliste kommen Mieter zu ihrem Recht

Kärnten
06.06.2026 11:00
Michael Tschamer und sein Team beraten Mieter.
Michael Tschamer und sein Team beraten Mieter.(Bild: AK/www.kurasch.com)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Bei ihrem Betriebskostencheck bietet die Kärntner Arbeiterkammer eine Anleitung, damit die Überprüfung der eigenen Betriebskosten klappt. 

0 Kommentare

„Wenn eine Mieterin oder ein Mieter sich bei uns – ob persönlich, per Telefon oder Mail – meldet, bekommen sie einmal eine Checkliste“, erklärt AK-Betriebskostenprofi Michael Tschamer. In dieser Liste sind verschiedene Punkte als „hilfreich“ (Infos zur Abrechnung, Mietvorschreibungen, etc.) oder „notwendig“ (Mietvertrag, die aktuelle Betriebskosten- oder Heizkostenabrechnung, Kontaktdaten) angeführt. Bei knapp zwei Dritteln der Anfragen findet das Team rund um Tschamer auch Mängel.

Daten & Fakten

Anfragen und Terminvereinbarungen zum Betriebskostencheck von 1. Juni bis 31. Juli per E-Mail an bkcheck@akktn.at oder unter 050 477-6000. Alle Informationen: www.kaernten.arbeiterkammer.at/wohnen. Dort können die Unterlagen direkt hochgeladen werden.

Diese Serie ist eine Initiative der Arbeiterkammer Kärnten, des Landes Kärnten und der „Kärntner Krone“ – unter der Wahrung der vollen redaktionellen Unabhängigkeit.

„In diesem Fall gibt es dann ein vorgefertigtes neutrales Dokument, das die Betroffenen an ihre Vermieter schicken können“, erklärt Tschamer. „Wir sind da ganz im Hintergrund, damit die Lage möglichst ruhig geklärt werden kann.“ Meist reicht das Schreiben dann auch und die Vermieter zeigen Einsicht. „Nur wenn nicht, werden wir selbst tätig“, so Tschamer. Im Vorjahr geschah das 82 Mal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
06.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
118.830 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
101.176 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
77.130 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1358 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1181 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1035 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Kärnten
Betriebskostencheck
Mit der Checkliste kommen Mieter zu ihrem Recht
Krone Plus Logo
800 Liter pro Auto
Wie Kärntens größte Waschanlage Wasser recycelt
Sport Tv Logo
Und Haudum in Finnland
So steht es um die Gesundheit des VSV-Kapitäns
Krone Plus Logo
Krise in Wirtschaft
Fachkräfte gesucht: „Kämpfen mit allen Nachbarn“
Sport Tv Logo
Kärntner Liga
Im Meisterzug nach Klagenfurt ging Donau-Party los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf