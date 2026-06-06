Vinophiler Spagat mit hoher Erfolgsquote

Die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen nimmt langsam, aber konstant zu. Wer Auto fährt, schwanger ist, bewusster genießen will oder Alkohol gar nicht mag, greift öfter zu den zeitgemäßen Alternativen. Dieser neue Absatzmarkt gerät immer mehr in den Fokus vieler Weinbauern. Ein Paradebeispiel ist Vollblutwinzer Michael Allacher aus Gols. „Ich habe 2024 mit einer kleinen Menge begonnen. Der Verkauf ist viel besser gelaufen, als ich gedacht hatte“, sagt der Geschäftsführer und Kellermeister von Allacher Vinum Pannonia. 2025 konnte er bei alkoholfreien Weiß- und Rotweinen bereits einen beachtlichen Vertrieb von 60.000 Flaschen verbuchen.