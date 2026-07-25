Summ, summ! Brave Bienen leisten ganze Arbeit

Bis zu 35 Kilo pro Volk

Dem Vernehmen nach ist heuer von einer Rekordernte beim Honig zu hören. Im Gegensatz zum Getreide, wo deutliche Einbußen bemerkbar sind, dürften die Bienen in diesem Jahr ganze Arbeit geleistet haben. „Es gab in der Gesamtheit wenige Frostnächte“, berichtet Herbert Grafl, Obmann des Imkereiverbandes. „Akazien- und Lindenblüte waren positiv. Und auch die Himbeeren und Brombeeren lassen auf ein ertragreiches Jahr schließen.“ Das bedeutet: Ein Bienenvolk produziert 25 bis 35 Kilogramm Honig, In einem durchschnittlichen Jahr wären dies 15 Kilo gewesen.