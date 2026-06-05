Alaba-Duell mit „Arnie“ und ein spezieller Empfang

Der Flug sei „ein bisschen lange“ gewesen, schildert Alaba nach der Landung am Donnerstag um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) am Flughafen in Los Angeles. „Aber wir konnten ein bisschen schlafen und Spiele spielen. Die Zeit verging dann eigentlich ganz schnell, es war auch ein sehr ruhiger Flug“, erzählte der ÖFB-Star im ORF-Interview weiter. Ein heißes Privatduell lieferte er sich mit Kumpel Marko Arnautovic: „Wir haben Ludu King auf dem iPad gespielt. Es war alles okay“, verriet er jedoch nicht den Sieger.