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So lief ÖFB-Anreise

Alaba-Duell mit „Arnie“ und ein spezieller Empfang

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 10:06
David Alaba (re.) wirkte am Flughafen in Los Angeles trotz des langen Flugs topfit. Beim Hotel ...
David Alaba (re.) wirkte am Flughafen in Los Angeles trotz des langen Flugs topfit. Beim Hotel gab's dann einen schönen Empfang.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/orfsport, AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit jeder Menge guter Laune ist unser ÖFB-Team in den USA angekommen. Bei der Ankunft am Donnerstag in Los Angeles verriet Kapitän David Alaba, wie man sich bei dem elf Stunden langen Flug die Zeit vertrieb. Beim WM-Hotel gab's dann auch noch einen sehr speziellen Empfang.

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Der Flug sei „ein bisschen lange“ gewesen, schildert Alaba nach der Landung am Donnerstag um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) am Flughafen in Los Angeles. „Aber wir konnten ein bisschen schlafen und Spiele spielen. Die Zeit verging dann eigentlich ganz schnell, es war auch ein sehr ruhiger Flug“, erzählte der ÖFB-Star im ORF-Interview weiter. Ein heißes Privatduell lieferte er sich mit Kumpel Marko Arnautovic: „Wir haben Ludu King auf dem iPad gespielt. Es war alles okay“, verriet er jedoch nicht den Sieger.

Auch Ralf Rangnick war mit der USA-Anreise zufrieden. „Es hat alles geklappt, ein toller Service mit der AUA, alles pünktlich. Auch bei der Einreise ging alles sehr flott, es war alles perfekt bis jetzt“, sagte der ÖFB-Teamchef.

„Was für ein Tag“
Nach der Landung ging es für die ÖFB-Auswahl mit dem Bus ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara. Dort staunten dann auch die Kicker über die Gegebenheiten direkt an der Pazifikküste. Zudem wurde man vom Hotelpersonal, das rot-weiß-rote Dressen trug, feierlich empfangen. „Herzlich willkommen Team Österreich“, stand auf einem Banner beim Eingang. 

„Was für ein Tag“, schrieb die Social-Media-Abteilung des ÖFB.

So geht's weiter
Am Freitag steigt im Harder Stadium von Goleta um 11 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) die erste Einheit und gleichzeitig das einzige öffentliche Training der ÖFB-Auswahl während ihres WM-Aufenthalts.

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Das Auftaktspiel ist am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter.

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