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Das gab’s noch nie

Ersatzspieler am Feld: FIFA bestätigt WM-Neuerung!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 06:06
Bei der WM 2026 kommt es zu einigen Neuerungen.
Bei der WM 2026 kommt es zu einigen Neuerungen.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
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Von krone Sport

Das gab’s noch nie! Bei der Fußball-WM 2026 werden erstmals auch die Ersatzspieler bei der üblichen Zeremonie vor dem Anpfiff mit auf dem Platz stehen.

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„Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf - diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann“, gab die FIFA eine Woche vor dem Start in das Turnier bekannt.

Der Weltverband kündigte an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. „Die Zeremonie vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische FIFA-Logo auf dem Spielfeld“, hieß es.

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Mannschaftsfoto nur mit der Startelf
Beim Handschlag und Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Die FIFA kündigte an, dass die Zeremonie im Verlauf des Turniers „um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert“ werde.

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