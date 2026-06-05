Ein Rekord-Transport mit Dressen bis zum Endspiel

Insgesamt reist die Rangnick-Truppe mit über vier Tonnen an „Gepäck“, das Doppelte von der letzten EURO, nach Kalifornien. „Das ist unser bislang größter Transport, schon eine Hausnummer“, sagt Lachnit. Der Großteil wurde bereits am 22. Mai per Luftfracht verschickt: mit rund 60 Bällen, bis zu 300 Paar Schuhen und Schlapfen, 500 Shirts, Socken, Handtüchern und Dummys, Stangen, Schuh-Heizern, „Recovery Boots“ – bis hin zu Cooling- und Energieprodukten wie Riegel, Gels und Pulver. „Die USA haben ein anderes Geschmacksprofil als wir in Europa, den Jungs soll’s auch schmecken“, klärte der ÖFB-Ernährungsberater Martin Rinderer auf, warum man nichts in Amerika kaufen will und kann.