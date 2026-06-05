ÖFB bezieht Traum-Quartier: So geht‘s nun weiter!

Österreichs Nationalmannschaft ist am Donnerstag für ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren in den USA gelandet. Nach einem über elf Stunden langen Flug setzte die Maschine um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles auf. Anschließend bezogen David Alaba und Co. ihr Traum-Quartier.
Nach der Landung ging es für die ÖFB-Auswahl um Teamchef Ralf Rangnick mit dem Bus ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara direkt an der Pazifikküste.
„Das Beste, das wir kriegen konnten“
„Ich bin sehr happy, dass wir dieses Quartier haben“, sagt Teamchef Ralf Rangnick. „Das ist mit Sicherheit das Beste, das wir kriegen konnten.“ Dabei gehe es ihm gar nicht so sehr um das Thema Luxus, betont der 67-Jährige. „Aber es ist natürlich ein Traum, wenn du direkt am Pazifik bist. Du hast direkten Meerzugang.“
Auch der australische Fußballverband hatte Gefallen am Anwesen gefunden, zog die Option der Reservierung aber letztlich nicht. „Ich kann es immer noch nicht fassen, warum“, wundert sich Rangnick. „Aber das ist nicht unser Problem.“
Heute einziges öffentliches Training
Am Freitag steigt im Harder Stadium von Goleta um 11 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) die erste Einheit und gleichzeitig das einzige öffentliche Training der ÖFB-Auswahl während ihres WM-Aufenthalts.
Unser WM-Spielplan
Das Auftaktspiel ist am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter. Alle Spiele gibt es wie gewohnt im sportkrone.at-Liveticker.
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