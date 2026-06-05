ÖFB bezieht Traum-Quartier: So geht‘s nun weiter!

„Das Beste, das wir kriegen konnten“

„Ich bin sehr happy, dass wir dieses Quartier haben“, sagt Teamchef Ralf Rangnick. „Das ist mit Sicherheit das Beste, das wir kriegen konnten.“ Dabei gehe es ihm gar nicht so sehr um das Thema Luxus, betont der 67-Jährige. „Aber es ist natürlich ein Traum, wenn du direkt am Pazifik bist. Du hast direkten Meerzugang.“