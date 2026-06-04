Razzia bei Goldhändler und Austria-Sponsor

Die liechtensteinische Staatsanwaltschaft hat die Firmenzentrale der TGI AG in Vaduz durchsuchen lassen. Gegen mehrere Verantwortliche wird ermittelt. Das Unternehmen von Helmut Kaltenegger, der auch als Sponsor der Austria Klagenfurt auftritt, prüft die Vorwürfe derzeit intern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und: Das sagt die Austria dazu!
Der Goldhändler TGI AG aus Vaduz, der auch als Sponsor des Kärntner Fußball-Drittligisten Austria Klagenfurt auftritt, steht zunehmend unter Druck. Wie die „Krone“ erfuhr und die liechtensteinische Staatsanwaltschaft der Tageszeitung „Vaterland“ bestätigte, wurde die Firmenzentrale am Dienstag im Zuge einer Razzia durchsucht.
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