Razzia bei Goldhändler und Austria-Sponsor

Die liechtensteinische Staatsanwaltschaft hat die Firmenzentrale der TGI AG in Vaduz durchsuchen lassen. Gegen mehrere Verantwortliche wird ermittelt. Das Unternehmen von Helmut Kaltenegger, der auch als Sponsor der Austria Klagenfurt auftritt, prüft die Vorwürfe derzeit intern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und: Das sagt die Austria dazu!