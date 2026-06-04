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Frage des Tages

Liegenkampf im Urlaub: Machen Sie mit?

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04.06.2026 14:05
Der frühe Urlauber fängt die Liege.
Der frühe Urlauber fängt die Liege.(Bild: Copyright: Sylvi Mauersberger)
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Von Community

Den Wecker im Urlaub extra auf 6 Uhr morgens stellen – nur für den Kampf um die besten Plätze am Pool? Noch bevor das Frühstück beginnt, liegen auf den begehrtesten Sonnenliegen bereits Handtücher. Für viele Urlauber ist das der größte Ferienärger. Unsere Frage des Tages vom 4. Juni lautet: „Im Urlaub vor dem Frühstück Liegen reservieren – machen Sie‘s auch?“

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Sichern Sie sich im Urlaub frühzeitig Ihren Platz am Pool oder am Strand? Oder finden Sie, dass Liegen nur dann belegt sein sollten, wenn sie tatsächlich genutzt werden? Sollten Hotels konsequenter gegen stundenlang reservierte Plätze vorgehen, oder ist das am Ende einfach Teil des Urlaubsalltags?

Wie erleben Sie das in Ihren Ferien? Teilen Sie Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

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