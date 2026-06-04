Liegenkampf im Urlaub: Machen Sie mit?

Sichern Sie sich im Urlaub frühzeitig Ihren Platz am Pool oder am Strand? Oder finden Sie, dass Liegen nur dann belegt sein sollten, wenn sie tatsächlich genutzt werden? Sollten Hotels konsequenter gegen stundenlang reservierte Plätze vorgehen, oder ist das am Ende einfach Teil des Urlaubsalltags?



Wie erleben Sie das in Ihren Ferien? Teilen Sie Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

