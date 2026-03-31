US-Richter blockiert Trumps Projekt für Ballsaal

Bau vorerst eingestellt

Ein Präsident sei nicht Besitzer des Weißen Hauses, stellte der Richter Richard Leon gleich in den ersten Zeilen seines Urteils fest. Er gewährte die von der führenden amerikanischen Denkmalschutzorganisation National Trust for Historic Preservation beantragte einstweilige Verfügung. Zugleich setzte der Richter die Umsetzung der Entscheidung für 14 Tage aus, damit die Trump-Seite dagegen Berufung einlegen kann. Trump reagiert auf die Entscheidung mit einer langen Tirade bei seiner Online-Plattform Truth Social, in der er den National Trust angriff.