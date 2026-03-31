US-Richter blockiert Trumps Projekt für Ballsaal

US-Präsident Donald Trump hatte den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um einen prunkvollen Ballsaal zu bauen. Das Mega-Projekt soll 400 Millionen Dollar kosten. Jetzt macht ein US-Richter dem Bau des Ballsaals einen Strich durch die Rechnung. Trump plant indes schon das nächste Riesen-Projekt.
Ein Bezirksrichter aus Washington erklärte in einer Anordnung, der Bau des geplanten 400 Millionen Dollar teuren Ballsaals müsse gestoppt werden. Seine Begründung war, dass kein Gesetz Trump auch nur annähernd die rechtliche Befugnis gebe, ein solches Bauwerk im Weißen Haus ohne Zustimmung des Kongresses zu errichten.
Bau vorerst eingestellt
Ein Präsident sei nicht Besitzer des Weißen Hauses, stellte der Richter Richard Leon gleich in den ersten Zeilen seines Urteils fest. Er gewährte die von der führenden amerikanischen Denkmalschutzorganisation National Trust for Historic Preservation beantragte einstweilige Verfügung. Zugleich setzte der Richter die Umsetzung der Entscheidung für 14 Tage aus, damit die Trump-Seite dagegen Berufung einlegen kann. Trump reagiert auf die Entscheidung mit einer langen Tirade bei seiner Online-Plattform Truth Social, in der er den National Trust angriff.
Präsident plant schon jetzt sein eigenes Denkmal
Während das eine Riesen-Projekt vorerst stillsteht, plant Trump schon munter weiter: Ein KI-generiertes Video zeigt Pläne für einen riesigen Wolkenkratzer, der Trumps Präsidentenbibliothek beherbergen soll. Das Gebäude soll die übrige Skyline von Miami überragen und mit Trumps Nachnamen und einer amerikanischen Flagge unter einer rot-weiß-blauen Spitze verziert werden.
Trump spart nicht am Gold
Auch ein Blick ins Innere zeigt, dass die Bibliothek alles andere als bescheiden wird. Durch eine goldene Tür soll man in das Gebäude gelangen. In der Eingangshalle stehen in dem Video Militärflugzeuge – und auch eine Air Force One – neben einer goldenen Rolltreppe.
Projekt wird von Spenden finanziert
Im Video zu sehen sind außerdem eine riesige Goldstatue sowie prominente Teile des Weißen Hauses. Normalerweise planen Präsidenten ihre Bibliotheken erst nach ihrer Amtszeit. Für das Projekt werden Spenden gesammelt, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Dass Trump bereits jetzt Pläne für das Denkmal teilt, sehen viele kritisch.
Trump im Planungs-Wahn
Trump ist derzeit nicht zu stoppen, was die Planung prestigeträchtiger Projekte angeht. Neben dem Ballsaal plant er außerdem einen 76 Meter hohen Triumphbogen und den Wiederaufbau des Kennedy Center-Komplexes für darstellende Künste.
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