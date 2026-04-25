Trump verunstaltet Lincoln Memorial mit Poolboden

„Habe mehr als 100 Schwimmbäder gebaut“

Stattdessen habe er eine Firma kontaktiert, die schon in der Vergangenheit für ihn gearbeitet habe: „Ich habe mehr als 100 Schwimmbäder in verschiedenen Gebäuden gebaut“, erklärte der Präsident vor Reportern. „Am Ende werden wir einen schönen, schönen Reflecting Pool haben, wie er sein sollte. Viel schöner als er jemals war“, verkündete er.