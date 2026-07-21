Jacke von NBA-Ikone bringt satte 77.900 Euro

In den USA ist eine Trainingsjacke von Basketball-Legende Wilt Chamberlain für 89.000 Dollar (77.900 Euro) verkauft worden. Das Kuriose daran: Vor Kurzem lag diese noch in einem Kleidercontainer eines Secondhandladens und wurde von einem Teenager für 3,07 Dollar (2,69 Euro) erworben. Erst danach stellte sich heraus, dass der 1999 gestorbene NBA-Rekordspieler Chamberlain diese kurzärmelige Jacke in den Finalspielen 1972 getragen hatte. „Besser geht es nicht“, sagte der Finder.