Heftige Kritik an Tuchel: Jetzt meldet sich Kane!

Tuchels Begeisterung, die Emotionen, die er vermittle und seine taktische Erfahrung würden aber auch nicht bedeuten, dass „man jedes Mal alles richtig macht“, befand Kane übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge: „Deshalb tut es noch mehr weh als in anderen Jahren, weil alle daran geglaubt haben, dass wir es bis ganz nach oben schaffen würden. Jeder muss das erst einmal verarbeiten. Er muss es selbst verarbeiten.“ Sie befänden sich noch in der Trauerphase, so Kane.