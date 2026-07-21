Heftige Kritik an Tuchel: Jetzt meldet sich Kane!

Kapitän Harry Kane hat nach der Kritik an Thomas Tuchel den Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft verteidigt. „Er ist ein fantastischer Trainer. Er hat nicht nur den Spielern, sondern auch dem ganzen Land das Vertrauen gegeben, dass dies unser Jahr sein würde“, sagte der 32-jährige Mittelstürmer der „Three Lions“ und des FC Bayern München. England war im Halbfinale Argentinien mit 1:2 unterlegen, hatte das Spiel um Platz drei gegen Frankreich aber 6:4 gewonnen.
Tuchels Begeisterung, die Emotionen, die er vermittle und seine taktische Erfahrung würden aber auch nicht bedeuten, dass „man jedes Mal alles richtig macht“, befand Kane übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge: „Deshalb tut es noch mehr weh als in anderen Jahren, weil alle daran geglaubt haben, dass wir es bis ganz nach oben schaffen würden. Jeder muss das erst einmal verarbeiten. Er muss es selbst verarbeiten.“ Sie befänden sich noch in der Trauerphase, so Kane.
„Wir müssen lernen, uns verbessern“, betonte Kane und bezog dabei auch Trainer Tuchel mit ein. „Ich kann so viel reden, wie ich will, aber letztendlich kommt es darauf an, es zu zeigen, wenn wir das nächste Mal in einer solchen Situation sind.“ 2028 ist England Mitausrichter der EM.
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