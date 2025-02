Genitalverstümmelung nimmt weltweit wieder zu

Auch in Europa würden Genitalverstümmelungen an Migrantinnen durchgeführt, sagte Marlene Keller von Terre de Femmes. Ihre Organisation erhalte entsprechende Berichte von Jugendämtern und Fachkräften. Zudem gebe es Fälle, in denen Mädchen für den Eingriff in ihre Herkunftsländer gebracht würden.