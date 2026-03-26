So soll Genitalverstümmelung bekämpft werden

Emotionale Debatte bei Schwangerschaftsabbruch

Sehr emotional her ging es bei dem angenommenen Antrag, Schutzzonen bei Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, zu prüfen. Die FPÖ sah sich dem „Schutz des Lebens“ verpflichtet und zeigte sich schockiert, dass selbst die ÖVP zustimmte. Schließlich werde damit das Demonstrationsrecht eingeschränkt. Die anderen Parteien argumentierten mit dem Schutz von ungewollt Schwangeren vor Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern in einer sensiblen Situation. Diese versammeln sich zum Beispiel vor Gesundheitseinrichtungen, um zu beten und zu demonstrieren. Es gibt auch Gegenkundgebungen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch.