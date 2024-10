Bärenattacke in der Slowakei: Pilzsammler (55) tot

1300 Braunbären in der Slowakei

In der Slowakei gibt es Schätzungen zufolge rund 1300 Braunbären. Bevorzugt leben sie in den Gebirgen oder in dichten Wäldern. Mehrere Dutzend von ihnen wurden in letzter Zeit zum Abschuss freigegeben, weil sie die Scheu vor dem Menschen verloren hatten oder zu einer Gefahr für Leben, Gesundheit und Eigentum der Bürger geworden sind.