Opfer gelang Flucht
Braunbär griff Jogger in der Slowakei an: verletzt
Die Begegnung mit einem Braunbären hat für einen Jogger in der Slowakei ein dramatisches Ende genommen. Der 31-Jährige wurde von dem Tier angegriffen und an der Brust verletzt. Er konnte jedoch flüchten und selbst Hilfe rufen.
Der Vorfall ereignete sich in einem stadtnahen Erholungsgebiet – nahe einer Sternwarte auf dem beliebten Ausflugsberg Urpin fiel der Braunbär über den Sportler her. Der junge Mann konnte sich in einen nahegelegenen Zugbahnhof retten, wurde bei der Attacke allerdings an der Brust verletzt.
Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt und ist außer Lebensgefahr. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf und nahm mit mehreren Streifen die Suche nach dem Tier auf. Wie bei Zusammenstößen mit Bären üblich, wurde das zum staatlichen Naturschutz gehörende Einsatzteam Braunbär mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.
Rund 1200 freilebende Bären in der Slowakei
Nach der jüngsten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1200 freilebende Bären. Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.
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