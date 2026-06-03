Kellerbrand: Anrainer mussten Wohnhaus verlassen

Brandursache wird ermittelt

Die Flammen des vor einem Kellerabteil abgestellten Sacks hatten bereits auf benachbarte Abteile übergegriffen. Ein zunächst vermuteter technischer Defekt eines Heizstrahlers konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr, die mit 25 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten durften die Bewohner zurückkehren.