Kellerbrand: Anrainer mussten Wohnhaus verlassen

Nächtlicher Einsatz in Fußach in Vorarlberg: In einer Wohnanlage war ein Feuer im Keller ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das gesamte Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Das Feuer war gegen 0.30 Uhr im Untergeschoss des Mehrparteienhauses ausgebrochen. Aufgrund des dichten Qualms, der aus dem Keller drang, mussten sämtliche Bewohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und sich ins Freie begeben. Auslöser war, wie sich herausstellte, ein brennender Müllsack.
Brandursache wird ermittelt
Die Flammen des vor einem Kellerabteil abgestellten Sacks hatten bereits auf benachbarte Abteile übergegriffen. Ein zunächst vermuteter technischer Defekt eines Heizstrahlers konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr, die mit 25 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten durften die Bewohner zurückkehren.
Die Rettung war mit zehn Helfern im Einsatz, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.
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