Jolie-Bruder James Haven outet sich als schwul

Angelina Jolies Bruder James Haven hat jetzt erstmals öffentlich über seine Sexualität gesprochen: In mehreren Beiträgen mit seiner Ex-Ehefrau Romi Imbelli feierte der 53-Jährige sein Coming-out.
Im August 2024 gaben sich James Haven und Romi Imbelli das Jawort, wenige Wochen nach der Hochzeit ließen sie die Ehe allerdings wieder annullieren. Dennoch zählt die Reality-TV-Darstellerin neben Angelina Jolie immer noch zu den engsten Vertrauten des 53-Jährigen, wie jetzt ersichtlich wurde.
„Leben voller Hoffnung, Frieden und Liebe“
Denn am Donnerstag tauchte der Bruder der Hollywood-Schönheit in mehreren Instagram-Beiträgen seiner Ex-Gattin auf. Und das aus einem guten Grund.
In einem Video ist nämlich nicht nur ein Zusammenschnitt von zahlreichen Schnappschüssen des Ex-Ehepaars zu sehen. Am Ende des Clips wendet sich Haven auch an seine Fans. „Ich, James Haven, beginne ein neues Kapitel in meinem Leben“, so der Sohn von Hollywoodstar Jon Voight.
Hier können Sie sich das Video von Romi Imbelli und James Haven anschauen:
Und erklärte weiter: „Nach vielen Jahren der Heilung von Kindheitstraumata bin ich nun frei, das Leben zu führen, von dem ich glaube, dass es mir schon immer bestimmt war. Ein Leben voller Hoffnung, voller Frieden und voller Liebe. Während sich meine Geschichte entfaltet, möchte ich, dass ihr alle wisst, dass ich dies mit offenem Herzen tue, mit nichts als Liebe für mich selbst und für euch alle.“
„Ich bin schwul“
In einem gemeinsamen Video-Stream mit seiner Ex spricht Haven offen über sein Coming-out. „Ich bin schwul“, sagt der 53-Jährige darin. Und fügt mit einem Lächeln hinzu: „So schwul wie man nur sein kann.“
Ein Coming-out, das Erleichterung bringt, aber auch Sorgen, wie Jolies Bruder fortfährt. „Ich hoffe, dass meine Familie und andere sich für Liebe statt Angst, für Verständnis statt Verurteilung und für Verbundenheit statt der Überzeugungen entscheiden können, die uns vielleicht getrennt haben. Ich hoffe, sie können über die Etiketten hinausblicken und mich einfach mit demselben Herzen, demselben Lachen und derselben Seele sehen, die sie schon immer kannten.“
„Liebe passt nicht immer in Schubladen“
Die Unterstützung seiner Ex ist Haven jedenfalls sicher. Denn während des gemeinsamen Livestreams betonte diese immer wieder, dass sie James noch immer liebe und er ihr Lieblingsmensch sei.
„Liebe passt nicht immer in die Schubladen, in die wir sie laut unserer Erziehung stecken sollen“, heißt es auch in der Bildunterschrift zum ersten Video. Manches Mal gehe Liebe nämlich einfach ihren eigenen Weg. „Ich werde ihn immer lieben. Nur nicht als seine Ehefrau, sondern als Teil meiner Familie, als meinen besten Freund und als eine der größten Lieben meines Lebens.“
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