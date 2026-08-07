Jolie-Bruder James Haven outet sich als schwul

Und erklärte weiter: „Nach vielen Jahren der Heilung von Kindheitstraumata bin ich nun frei, das Leben zu führen, von dem ich glaube, dass es mir schon immer bestimmt war. Ein Leben voller Hoffnung, voller Frieden und voller Liebe. Während sich meine Geschichte entfaltet, möchte ich, dass ihr alle wisst, dass ich dies mit offenem Herzen tue, mit nichts als Liebe für mich selbst und für euch alle.“