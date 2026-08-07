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Hitze? Kein Problem!

Eva Longoria: Badespaß und sexy Kurven in Marbella

Society International
07.08.2026 10:07
Eva Longoria trotzte im sexy Zweiteiler der Hitze und genoss ein erfrischendes Bad im Meer vor ...
Eva Longoria trotzte im sexy Zweiteiler der Hitze und genoss ein erfrischendes Bad im Meer vor Marbella.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eva Longorias Rezept gegen Hitze? Ab ins kühle Nass! In ihrer Wahlheimat Marbella gönnte sich die Schauspielerin jetzt einen freien Tag im sexy Bikini und planschte ausgelassen im Meer.

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Da staunten die Badegäste am Strand von Marbella dieser Tage nicht schlecht, als eine waschechte Hollywood-Beauty plötzlich an ihnen vorbeiflanierte.

Kein Wunder, immerhin wohnt Eva Longoria mit Ehemann Jose Baston und Sohn Santiago seit einigen Jahren in dem spanischen Luxusort und genießt dort nicht nur die europäische Gelassenheit, sondern nimmt sich auch immer wieder Zeit für einen Abstecher ans Meer.

Eva Longoria zeigte am Strand von Marbella ihre sexy Kurven in einem hellblauen Bikini.
Eva Longoria zeigte am Strand von Marbella ihre sexy Kurven in einem hellblauen Bikini.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Mordshetz beim Planschen im Meer
Im hellblauen Bikini machte die 51-Jährige diese Woche aber nicht nur eine gute Figur, sie nutzte den Beach-Day mit ihrem Gatten auch für eine ordentliche Abkühlung im Meer. 

Vergnügt planschte Longoria in den Wellen, kam auch mal ein bisschen ins Straucheln, tauchte unter und präsentierte beim Badespaß ganz nebenbei ihre Hammer-Kurven! 

Zur Abkühlung ging es für die Schauspielerin ins kühle Nass.
Zur Abkühlung ging es für die Schauspielerin ins kühle Nass.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Longoria planschte in den Wellen ...
Longoria planschte in den Wellen ...(Bild: PPS/www.PPS.at)
... und hatte dabei eindeutig eine Mordshetz.
... und hatte dabei eindeutig eine Mordshetz.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Fit dank Trampolinspringen
Wie sich die Hollywood-Schönheit in Form hält? Nicht nur mit Schwimmen im Meer, sondern auch mit Trampolinspringen. Richtig gehört! Longoria powert sich gerne auf dem Trampolin aus und verbrennt mit dem gelenkschonenden Work-out reichlich Kalorien.

Außerdem setzt die Schauspielerin auf tägliches Work-out und eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel frischem Gemüse.

Die Ex-„Desperate Housewife“ hält sich unter anderem mit Trampolinspringen fit.
Die Ex-„Desperate Housewife“ hält sich unter anderem mit Trampolinspringen fit.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ein weiteres Schönheits-Geheimnis: „Ich versuche, jede Nacht acht Stunden zu schlafen. Das ist für mich eine Priorität“, verriet Longoria vor zwei Jahren dem „Stern“. „Ich trage sogar einen Ring, der meinen Schlaf überwacht, und nehme Magnesium und trinke Tee.“ 

Nach dem Badespaß ließ Eva Longoria beim Sonnen am Strand die Seele baumeln.
Nach dem Badespaß ließ Eva Longoria beim Sonnen am Strand die Seele baumeln.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Was ich am Sommer am meisten liebe ...“
Auch in ihrer Instagram-Story teilte Longoria übrigens ebenfalls einige Eindrücke von ihrem Tag am Strand von Marbella.

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Zu einem kurzen Clip, der die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Jose und ihren Freunden in einem Strandlokal zeigt, schrieb sie zudem: „Was ich am Sommer am meisten liebe: lange Mittagessen, bei denen viel gelacht wird.“

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