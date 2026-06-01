Causa Pflegeheim: Polit-Debatte geht munter weiter

ÖVP-Klubchef Strobl präsentierte ein schriftliches Kaufangebot der Landesimmobiliengesellschaft (LIB) vom September 2022. Weil sie damals abgelehnt habe, werde nun Druck ausgeübt, vermutete er. Damit sei klar, dass das Land ein Interesse am Pflegeheim gehabt habe – auch wenn dies später bestritten worden sei. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) solle zudem erklären, warum das eigene Ressort das Heim jahrelang kontrolliert, genehmigt und finanziert habe. Besonders kritisch sah Strobl die Folgen der aktuellen Vorgangsweise für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter des Seniorenhauses, die „durch öffentliche Vorwürfe und politische Auseinandersetzungen verunsichert werden.“