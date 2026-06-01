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Vielfältige Aufgaben

Unser Bundesheer genießt bei der Jugend guten Ruf

Burgenland
01.06.2026 11:00
Mut und Akrobatik sind bei Übungen in der Martinkaserne in Eisenstadt gefragt.
Mut und Akrobatik sind bei Übungen in der Martinkaserne in Eisenstadt gefragt.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Österreichs Bundesheer überrascht mit großen Herausforderungen. Die Vielfalt der Aufgaben ist enorm. Ein Blick hinter die Kulissen im Burgenland weckt das Interesse.

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Die Debatte um die Wehrpflicht in Österreich ist ins Stocken geraten. Die Zustimmung zum Bundesheer im eigenen Land ist allerdings weiterhin groß. Das positive Feedback zeigt sich schon bei den jüngeren Generationen.

„Spannende Einblicke“
Immer wieder lässt die militärische Führung im Rahmen von offiziellen Events wie dem „Girls’ Day“ mit zuletzt 150 Schülerinnen in der Martinkaserne in Eisenstadt hinter ihre Kulissen blicken. „Unser Heer ist spannend und bietet interessante berufliche Perspektiven“, meint Julia Kusic (17), die sich Gedanken über ihren künftigen Job macht.

Karoline (16) nimmt die gesamte Ausrüstung des Heeres genau unter die Lupe.
Karoline (16) nimmt die gesamte Ausrüstung des Heeres genau unter die Lupe.(Bild: Reinhard Judt)
Viktoria ist von der Vielfalt der militärischen Aufgaben beeindruckt.
Viktoria ist von der Vielfalt der militärischen Aufgaben beeindruckt.(Bild: Reinhard Judt)
Julia und Lara, beide 17 Jahre alt, zeigen sich vom Heer begeistert.
Julia und Lara, beide 17 Jahre alt, zeigen sich vom Heer begeistert.(Bild: Reinhard Judt)

Viele Meinungen, alle nur positiv
„Mir gefällt vor allem, dass mit der Arbeit beim Bundesheer viel Bewegung und körperliche Herausforderungen verbunden sind. Top-Fitness und ausgezeichnete Kondition sind eine Voraussetzung“, hebt Lara Oeferlbauer (17) hervor, eine ehemalige Leistungssportlerin aus Eisenstadt.

Nach einem aufschlussreichen Parcours mit 12 Stationen bleibt Viktoria Dorfmeister (17) eine klare Erkenntnis: „Wir konnten großartige Eindrücke von der Vielfalt des Bundesheeres gewinnen.“ Keine Scheu vor Waffen zeigt Karoline Hettlinger (16): „Abgesehen von der militärischen Technik, war der ,Girls’ Day’ eine gute Gelegenheit, alles einmal auszuprobieren.“

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