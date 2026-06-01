Unser Bundesheer genießt bei der Jugend guten Ruf

„Spannende Einblicke“

Immer wieder lässt die militärische Führung im Rahmen von offiziellen Events wie dem „Girls’ Day“ mit zuletzt 150 Schülerinnen in der Martinkaserne in Eisenstadt hinter ihre Kulissen blicken. „Unser Heer ist spannend und bietet interessante berufliche Perspektiven“, meint Julia Kusic (17), die sich Gedanken über ihren künftigen Job macht.