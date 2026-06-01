Unser Bundesheer genießt bei der Jugend guten Ruf

Österreichs Bundesheer überrascht mit großen Herausforderungen. Die Vielfalt der Aufgaben ist enorm. Ein Blick hinter die Kulissen im Burgenland weckt das Interesse.
Die Debatte um die Wehrpflicht in Österreich ist ins Stocken geraten. Die Zustimmung zum Bundesheer im eigenen Land ist allerdings weiterhin groß. Das positive Feedback zeigt sich schon bei den jüngeren Generationen.
„Spannende Einblicke“
Immer wieder lässt die militärische Führung im Rahmen von offiziellen Events wie dem „Girls’ Day“ mit zuletzt 150 Schülerinnen in der Martinkaserne in Eisenstadt hinter ihre Kulissen blicken. „Unser Heer ist spannend und bietet interessante berufliche Perspektiven“, meint Julia Kusic (17), die sich Gedanken über ihren künftigen Job macht.
Viele Meinungen, alle nur positiv
„Mir gefällt vor allem, dass mit der Arbeit beim Bundesheer viel Bewegung und körperliche Herausforderungen verbunden sind. Top-Fitness und ausgezeichnete Kondition sind eine Voraussetzung“, hebt Lara Oeferlbauer (17) hervor, eine ehemalige Leistungssportlerin aus Eisenstadt.
Nach einem aufschlussreichen Parcours mit 12 Stationen bleibt Viktoria Dorfmeister (17) eine klare Erkenntnis: „Wir konnten großartige Eindrücke von der Vielfalt des Bundesheeres gewinnen.“ Keine Scheu vor Waffen zeigt Karoline Hettlinger (16): „Abgesehen von der militärischen Technik, war der ,Girls’ Day’ eine gute Gelegenheit, alles einmal auszuprobieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.