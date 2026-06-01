Wo man jeden Montag wieder ein Cowboy sein darf

Die Westernstadt im Südburgenland erstreckt sich auf 4500 Quadratmeter. In den 15 Gebäuden sind Geschäfte, Saloons, Jails und Bars untergebracht. Freilich kann man im Freien sitzen und den Flair des Wilden Westens genießen. Für Feinschmecker gibt es Freiluftküche, dazu werden musikalische Top-Events serviert. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten. Jährlich schauen etwa 20.000 Cowboys und -girls vorbei, die die Anlage nicht zuletzt wegen ihrer Outfits zum Leben erwecken und das Flair des Wilden Westens zelebrieren. „Was soll man nach 29 Jahren noch sagen?“, fragt sich Veranstalter Sascha Wurglits.