Doskozil legt Vorschlag für Gesundheitsreform vor

Doskozil hat seinen Vorschlag in einem offenen Brief an Bund, Länder und zuständige Entscheidungsträger übermittelt. „Gerade, wenn es um das Thema Gesundheit geht, erwartet sich die Bevölkerung Antworten“, schreibt der Landeshauptmann. So müsse sichergestellt werden, dass niemand abgewiesen werde oder monatelang auf eine Behandlung warten muss. Neben deiner qualitativ hochwertigen wohnortnahen Versorgung sei letztlich auch die Frage zu beantworten, wie die Finanzierung des Systems langfristig abgesichert werden könne.