Zwischen seltenen Pflanzen und großer Geschichte

Botaniker brachte zahlreiche Pflanzen nach Mitteleuropa

Dass das Jubiläum genau auf seinen 500. Geburtstag fällt, ist für die Veranstalterinnen mehr als ein Zufall. Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und Kaiserkronen gelangten durch Clusius nach Mitteleuropa. Am Csaterberg erforschte er Wildpflanzen, später veröffentlichte er ein wegweisendes Werk über Pilze. Auch die Kartoffel und die Gartenbohne fanden durch ihn den Weg in den deutschsprachigen Raum. Genau dieses Erbe steht bei heuer im Mittelpunkt. Gezeigt werden Pflanzen, die mit Clusius verbunden sind, darunter die Tulipa clusiana und tropische Clusia Gewächse.