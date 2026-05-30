Zwischen seltenen Pflanzen und großer Geschichte

Die Gartentage im Schloss Kohfidisch widmen das 10-jährige Jubiläum einem Botaniker, der Europas Gartenwelt bis heute prägt. Besucher dürfen sich wieder auf eine vielfältige Ausstellung freuen.
Seltene Pflanzen, historische Mauern und Besucher, die mit vollen Kisten und noch volleren Notizbüchern heimfahren: Die Gartentage im Schloss Kohfidisch (6. und 7. Juni) sind weit über die Region hinaus bekannt. Heuer feiern die Macherinnen, Sarah Keil und Martina Schabhüttl, das 10-jährige Bestehen des Events. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der Europas Gartenwelt nachhaltig verändert hat: Carolus Clusius.
Botaniker brachte zahlreiche Pflanzen nach Mitteleuropa
Dass das Jubiläum genau auf seinen 500. Geburtstag fällt, ist für die Veranstalterinnen mehr als ein Zufall. Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und Kaiserkronen gelangten durch Clusius nach Mitteleuropa. Am Csaterberg erforschte er Wildpflanzen, später veröffentlichte er ein wegweisendes Werk über Pilze. Auch die Kartoffel und die Gartenbohne fanden durch ihn den Weg in den deutschsprachigen Raum. Genau dieses Erbe steht bei heuer im Mittelpunkt. Gezeigt werden Pflanzen, die mit Clusius verbunden sind, darunter die Tulipa clusiana und tropische Clusia Gewächse.
Besucher erwartet bunte Mischung
Ergänzt wird die Ausstellung durch historische Bücher, Zeichnungen und wissenschaftliche Arbeiten. Besonders viel Aufwand steckt heuer in den Pflanzen selbst. Staudengärtner haben seltene alpine und mediterrane Raritäten eigens für die Jubiläumsschau vermehrt. Viele davon sind im Handel kaum erhältlich. Gerade diese Mischung aus botanischer Besonderheit und fachlichem Austausch hat den Gartentagen ihren Ruf eingebracht. „Unsere DNA ist, dass es anders sein muss“, sagen die Veranstalterinnen.
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Rund 75 Prozent der Aussteller bieten Pflanzen an. „Die Vielfalt reicht von besonderen Raritäten für Kenner bis zu Pflanzen für Menschen, die einfach Freude am Garten haben.“
Hinzu kommt die renommierte Keramikkünstlerin Petra Lindenbauer mit einer streng limitierten Clusius Tulpenvase, die exklusiv bei den Gartentagen erhältlich ist. Infos: www.imschloss.at
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