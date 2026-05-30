Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Friedensburg

Sonnige Saison in Burgarena wird eröffnet

Burgenland
30.05.2026 07:10
Burgarena in Schlaining als Kulisse für ein großartiges Programm: Mit „Schiller Balladen Rave“ ...
Burgarena in Schlaining als Kulisse für ein großartiges Programm: Mit „Schiller Balladen Rave“ und der Band Die Elektrohand Gottes sorgt Philipp Hochmair (li.) künstlerisch für Zündstoff. Man darf gespannt sein!(Bild: Jens Krauss)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Der spektakuläre Bogen auf der Friedensburg in Schlaining spannt sich von der Militärmusik über Pink Floyd bis zum Publikumsliebling Hochmair. 

0 Kommentare

Die neue Saison auf der Friedensburg Schlaining zeigt sich noch im Rahmen des KLANGfestivals von der lebendigen Seite. Wo einst Schwerter geschwungen wurden, geben heute Blechblasinstrumente und Indie-Gitarren den Ton an. Fünf Großevents stehen bevor. Den Auftakt macht die Militärmusik Burgenland mit dem Friedenskonzert 2.0 unter dem Titel „1000 Kraniche – Sound of Peace“ am 12. Juni.

Die Mayerin mit dabei
Herzstück ist das Werk „One Thousand Cranes“ des US-Komponisten Robert Sheldon, der sich auf das Falten von 1000 Origami-Kranichen bezieht. Der japanische Brauch steht symbolisch für Glück, ein langes Leben und die Erfüllung eines Wunsches. Mit dabei ist Die Mayerin. „Ihre ausdrucksstarke Stimme verleiht dem Friedenskonzert emotionale Tiefe“, wird betont.

Zum Sommerbeginn am 21. Juni treten Schauspieler Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui mit „Holzfällen“ ins Rampenlicht. In Thomas Bernhards Roman kommentiert ein Ich-Erzähler, auf einem Ohrensessel sitzend, eine Wiener Abendgesellschaft, zu der er eingeladen war – und das mit bösartiger Genauigkeit. „Ein künstlerisches Erlebnis von höchster Güte“, wissen Kenner zu schätzen.

Floyd Division mit legendären Songs
„I See You On The Dark Side Of The Moon“, hatte die Kultband Pink Floyd in einem ihrer Welthits gesungen. In Schlaining heißt es am 26. Juni „I See You Under The Bridge“, wenn Floyd Division mit legendären Songs in der Burgarena Magie versprüht.

„Under The Bridge“ – der Name des Festivals ist Programm: Gespielt wird unter dem monumentalen Viadukt, das den Burggraben überspannt. Am Eröffnungstag sind noch Zelda Weber und Betonwatte live zu erleben. Am 27. Juni geht das Programm mit den Bands Endless Wellness, Firkin, Die Blunznfettn Taupfnnauckal sowie Churro64 und Luisa Schweig munter weiter.

Hochmair in der Burgarena
Am 4. Juli kehrt Schauspieler Philipp Hochmair in die Burgarena zurück – diesmal mit seiner explosiven „Schiller Balladen Rave“-Performance. Das „Blues & More“-Festival geht von 23. bis 26. Juli über die Bühne. Reservierung und Info unter 03355/2306-2211. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
30.05.2026 07:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
11° / 28°
Symbol wolkig
Mattersburg
11° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
13° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
12° / 29°
Symbol wolkig

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
94.925 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.048 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
85.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1787 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1386 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Trump will nun sogar Verbündete „in Luft jagen“
720 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump droht nun sogar schon seinen eigenen Verbündeten.
Mehr Burgenland
Sport Tv Logo
Legende Willy Kreuz
„Nur der Krankl war mir danach länger böse“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
ME/CFS
Viele Betroffene, aber nur wenig Angebote
In Wimpassing/Leitha
Wohnbauprojekt sorgt für politischen Zündstoff
Krone Plus Logo
Ungewöhnliche Karriere
Spanier aus dem Burgenland kocht im Imperial auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf