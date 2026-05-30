Sonnige Saison in Burgarena wird eröffnet

Die neue Saison auf der Friedensburg Schlaining zeigt sich noch im Rahmen des KLANGfestivals von der lebendigen Seite. Wo einst Schwerter geschwungen wurden, geben heute Blechblasinstrumente und Indie-Gitarren den Ton an. Fünf Großevents stehen bevor. Den Auftakt macht die Militärmusik Burgenland mit dem Friedenskonzert 2.0 unter dem Titel „1000 Kraniche – Sound of Peace“ am 12. Juni.