Sonnige Saison in Burgarena wird eröffnet

Der spektakuläre Bogen auf der Friedensburg in Schlaining spannt sich von der Militärmusik über Pink Floyd bis zum Publikumsliebling Hochmair.
Die neue Saison auf der Friedensburg Schlaining zeigt sich noch im Rahmen des KLANGfestivals von der lebendigen Seite. Wo einst Schwerter geschwungen wurden, geben heute Blechblasinstrumente und Indie-Gitarren den Ton an. Fünf Großevents stehen bevor. Den Auftakt macht die Militärmusik Burgenland mit dem Friedenskonzert 2.0 unter dem Titel „1000 Kraniche – Sound of Peace“ am 12. Juni.
Die Mayerin mit dabei
Herzstück ist das Werk „One Thousand Cranes“ des US-Komponisten Robert Sheldon, der sich auf das Falten von 1000 Origami-Kranichen bezieht. Der japanische Brauch steht symbolisch für Glück, ein langes Leben und die Erfüllung eines Wunsches. Mit dabei ist Die Mayerin. „Ihre ausdrucksstarke Stimme verleiht dem Friedenskonzert emotionale Tiefe“, wird betont.
Zum Sommerbeginn am 21. Juni treten Schauspieler Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui mit „Holzfällen“ ins Rampenlicht. In Thomas Bernhards Roman kommentiert ein Ich-Erzähler, auf einem Ohrensessel sitzend, eine Wiener Abendgesellschaft, zu der er eingeladen war – und das mit bösartiger Genauigkeit. „Ein künstlerisches Erlebnis von höchster Güte“, wissen Kenner zu schätzen.
Floyd Division mit legendären Songs
„I See You On The Dark Side Of The Moon“, hatte die Kultband Pink Floyd in einem ihrer Welthits gesungen. In Schlaining heißt es am 26. Juni „I See You Under The Bridge“, wenn Floyd Division mit legendären Songs in der Burgarena Magie versprüht.
„Under The Bridge“ – der Name des Festivals ist Programm: Gespielt wird unter dem monumentalen Viadukt, das den Burggraben überspannt. Am Eröffnungstag sind noch Zelda Weber und Betonwatte live zu erleben. Am 27. Juni geht das Programm mit den Bands Endless Wellness, Firkin, Die Blunznfettn Taupfnnauckal sowie Churro64 und Luisa Schweig munter weiter.
Hochmair in der Burgarena
Am 4. Juli kehrt Schauspieler Philipp Hochmair in die Burgarena zurück – diesmal mit seiner explosiven „Schiller Balladen Rave“-Performance. Das „Blues & More“-Festival geht von 23. bis 26. Juli über die Bühne. Reservierung und Info unter 03355/2306-2211.
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