Times Square, Messi, Iran und Nacht am Flughafen

Weiter fraglich ist aufgrund des Krieges Irans Teilnahme an der WM. Noch immer hat das Nationalteam keine Visum für die USA erhalten. Das „Basecamp“ wurde bereits von Arizona ins mexikanische Tijuana verlegt. Jetzt soll der Truppe von Amir Ghalenoei sogar vor und nach dem Spiel das Nächtigen in den USA verboten werden. Also Anreise am Spieltag. Das hat mit einer professionellen Matchvorbereitung nichts mehr zu tun. Auch wenn es nach Los Angeles, wo der Iran zweimal spielt, „nur“ 220 Kilometer sind. Aber zur Ägypten-Partie in Seattle sind es 2000 Kilometer, da dauert alleine der Flug über vier Stunden. In eine Richtung, versteht sich.