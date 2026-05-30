Vor den Augen der Familie Geschichte geschrieben

Mit dem ersten Touchdown überhaupt in der neugegründeten AFLE schrieb er am vergangenen Wochenende Football-Geschichte: Darrell Stewart. Zufrieden gibt sich der Wide Receiver von den Vienna Vikings aber nicht. „Ich muss immer einen draufsetzen. Letztes Spiel war es ein Touchdown, beim nächsten Mal müssen also zwei her!“



„Stadion ist explodiert“

Die Chance dafür bietet sich gleich am Sonntag (14.40 Uhr, live auf Krone TV) im Auswärtsspiel gegen die Panthers Wroclow. Also ausgerechnet jener Klub, von dem er im Frühjahr zu den Vikings wechselte. „Es freut mich richtig, wieder in Polen zu spielen. Ich kenne dort noch einige Leute, die Atmosphäre wird super“, schwärmt der US-Amerikaner aber auch von der Stimmung in seinem ersten Spiel im Vikings-Dress am vergangenen Wochenende. „Bei meinem Touchdown ist das Stadion explodiert. Richtig cool, wie viele Fans hier waren !“