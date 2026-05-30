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Vor den Augen der Familie Geschichte geschrieben

US-Sport
30.05.2026 08:00
Groß war der Jubel bei l Stewart, als ihm für die Vikings Historisches gelang.
Groß war der Jubel bei l Stewart, als ihm für die Vikings Historisches gelang.(Bild: Hannes Jirgal/ Vienna Vikings)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Darrell Stewart von den Vienna Vikings ist nach dem historischen Touchdown am vergangenen Wochenende heiß auf mehr, prallt auf seinen Ex-Klub. Unterstützung bekommt er dabei von zwei ganz besonderen Fans...

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Mit dem ersten Touchdown überhaupt in der neugegründeten AFLE schrieb er am vergangenen Wochenende Football-Geschichte: Darrell Stewart. Zufrieden gibt sich der Wide Receiver von den Vienna Vikings aber nicht. „Ich muss immer einen draufsetzen. Letztes Spiel war es ein Touchdown, beim nächsten Mal müssen also zwei her!“

„Stadion ist explodiert“
Die Chance dafür bietet sich gleich am Sonntag (14.40 Uhr, live auf Krone TV) im Auswärtsspiel gegen die Panthers Wroclow. Also ausgerechnet jener Klub, von dem er im Frühjahr zu den Vikings wechselte. „Es freut mich richtig, wieder in Polen zu spielen. Ich kenne dort noch einige Leute, die Atmosphäre wird super“, schwärmt der US-Amerikaner aber auch von der Stimmung in seinem ersten Spiel im Vikings-Dress am vergangenen Wochenende. „Bei meinem Touchdown ist das Stadion explodiert. Richtig cool, wie viele Fans hier waren !“

Großer Jubel bei den Vienna Vikings nach dem 49:7 Auftaktsieg.
Großer Jubel bei den Vienna Vikings nach dem 49:7 Auftaktsieg.(Bild: GEPA)

Ganz besondere Fans 
Zwei davon haben es ihm aber besonders angetan: Ehefrau Maki und Tochter Eliana, die nächste Woche ihren ersten Geburtstag feiert. „Sie hat mich zum ersten Mal live spielen gesehen. Hoffentlich glaubt sie nicht, dass ich jetzt jedes Spiel einen Touchdown mache“, grinst Stewart.

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