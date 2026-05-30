Mehr Einnahmen, aber weniger Wohnbaugeld

So wird Geld verbrannt, das dem sozialen Wohnbau dienen sollte. Das ist eine Täuschung der Beitragszahler“, prangert Ries an. Von der Abschaffung erwarten sich die Freiheitlichen eine spürbare Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Kritisch sieht die FPÖ ebenso die Rolle der Arbeiterkammer. „Immerhin wird der Beitrag direkt von den Löhnen abgezogen, über die Zweckentfremdung des Geldes ist von dieser Stelle allerdings nichts zu hören“, gibt Ries zu bedenken.