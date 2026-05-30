560 Kilometer Anreise für Volbeat? „Na klar!“

Bei ihr geht die Fan-Liebe unter die Haut! Stolz präsentierte Corinna van Husen schon Stunden vor dem Einlass ins Konzertgelände ihre beiden Volbeat-Tattoos. Die Deutsche hat sich das Logo der Band sowie die Unterschrift von Frontmann Michael Poulsen tätowieren lassen. Seit 12 Uhr wartete sie mit ihrem Ehemann vor dem Eingangsbereich. „Wir wollen unbedingt in der ersten Reihe stehen, es ist mein 19. Volbeat-Konzert.“ Knapp 560 Kilometer Anreise hat das Ehepaar hinter sich. „Das ist ein schöner Urlaub für uns“, lachen sie.