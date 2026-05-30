Vater arbeitet nachts, um am Tag Kind zu betreuen

Wohin mit den Kleinen, wenn es in die Arbeit geht? Die Pleite des Tageselternzentrums (TEZ) trifft viele Eltern hart. Ab Montag haben einige keine Betreuung für ihre Kinder mehr. „Es ist irrsinnig schwierig“, erzählt Hans Farkas. Denn seine Tagesmutter zählt zu jenen, die nicht unter massivem Zeitdruck einen Vertrag bei einem neuen Rechtsträger unterschrieben hat – und damit ab Montag nicht mehr im Dienst ist. „Ich werde in der Nacht arbeiten und meine Frau dann am Tag“, sagt der verzweifelte Vater.