Nun hat AC Milan auch Oliver Glasner im Visier!

Der AC Milan bastelt nach dem Rauswurf der gesamten sportlichen Führung weiter an seiner Zukunft, Ralf Rangnick gilt laut „Gazzetta dello Sport“ als Wunschkandidat für die Rolle als neuer Sportchef. Dazu läuft die Trainersuche auf Hochtouren – und poppt nun auch der Name Oliver Glasner auf.
Der Oberösterreicher ist nach seiner äußerst erfolgreichen Zeit bei Crystal Palace in aller Munde, war zuletzt von deutschen Medien bereits als neuer Trainer in Leverkusen gehandelt worden. Dort führt die heißeste Spur nun aber zum bisherigen Bournemouth-Trainer Andoni Irarola, der auch als Nachfolger von Glasner bei Crystal Palace gehandelt worden war und bei Milan ebenfalls ein Thema war.
Treffen vereinbart
Milan-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic sollen laut „Gazzetta“ bereits Kontakt zu Glasner aufgenommen, dabei mit dem 51-Jährigen ein Treffen für kommende Woche vereinbart haben. Glasner und Rangnick kennen sich seit ihrer gemeinsamen Salzburg-Zeit bestens, Ersterer fungierte von 2012 bis 2014 als Co-Trainer von Roger Schmidt.
Weiters im Gespräch bei Milan: Matthias Jaissle. Rangnick hat Jaissle bei Hoffenheim von 2007 bis 2011 trainiert, ab 2015 arbeiteten sie beide für zwei Jahre bei Red Bull Leipzig, Jaissle damals noch im Nachwuchs-Bereich. Der 38-Jährige hat bei Al Ahli noch Vertrag bis 2027, soll aber an einer Job-Veränderung mehr als nur interessiert sein. Kolportiert wird eine Ablöse von sechs Millionen Euro.
Ibrahimovic und Cardinale sollen sich inzwischen auf Rangnick, mit dem es diese Woche bereits ein Treffen in Wien gab, als neuen Sportchef festgelegt haben – das „Ja“ des Deutschen ist allerdings noch ausständig. Er wäre der neue starke Mann, der im sportlichen Bereich das Sagen hat.
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