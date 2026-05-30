Nun hat AC Milan auch Oliver Glasner im Visier!

Der Oberösterreicher ist nach seiner äußerst erfolgreichen Zeit bei Crystal Palace in aller Munde, war zuletzt von deutschen Medien bereits als neuer Trainer in Leverkusen gehandelt worden. Dort führt die heißeste Spur nun aber zum bisherigen Bournemouth-Trainer Andoni Irarola, der auch als Nachfolger von Glasner bei Crystal Palace gehandelt worden war und bei Milan ebenfalls ein Thema war.