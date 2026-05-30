Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

USA als Sprungbrett?

WM als größte Bühne – da ist auch pokern erlaubt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.05.2026 07:27
Xaver Schlager mit Teamchef Ralf Rangnick
Xaver Schlager mit Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Patrick Wimmer, David Alaba und Co. lässt die offene Zukunft kalt. Auch das Trio weiß: Der Marktwert kann sich in den USA erhöhen ...

0 Kommentare

Kolumbiens James Rodriquez, Senegals El Hadji Diouf oder Toto Schillaci – um nur drei Ex-Shootingstars zu nennen. Eine größere Bühne als die WM gibt es nicht, um den Marktwert anzukurbeln. Daher pokern die Vereine und die Fußballer – auch im ÖFB-Team:

  • David Alaba muss sich nirgends mehr präsentieren, aber seine nächste Karriere-Station nach Real lässt er offen: „Über die Liga habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagt der 33-Jährige. „Ich will nur erfolgreich spielen, beschäftige mich jetzt nicht damit.“
David Alaba verlässt Madrid nach fünf Jahren.
David Alaba verlässt Madrid nach fünf Jahren.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
  • Das gilt auch für Patrick Wimmer, der gestern als Einziger bei der Einheit im ÖFB-Campus „nur“ ein Aufbauprogramm absolvierte, trotz Wolfsburgs Abstieg: „Während der WM will ich davon nichts wissen, das überlasse ich alles den Beratern“, blockt er ab.
Patrick Wimmer
Patrick Wimmer(Bild: GEPA)
  • Xaver Schlager entschied sich freiwillig, Leipzig nach vier Jahren zu verlassen: „Ich kann mir viele Vereine vorstellen, die Liga ist egal. Es geht um mehrere Faktoren. Es bringt nichts, wenn dich der Trainer will, aber der Rest dich für eine Gurke hält. Es wird eine Gefühlsentscheidung. Das Datum ist egal, sonst mache ich mir nur Druck.“ Die WM kann auch Türen öffnen ...
Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: GEPA)

David Affengruber wird wohl nicht mehr lange bei Elche bleiben, ebenso Romano Schmid bei Werder. Und auch Leipzigs Christoph Baumgartner ist bereit für einen noch größeren Verein. Indes will der FC Augsburg das WM-Risiko nicht eingehen, wird laut dänischen Medien vorab die Kaufoption von Bröndby Kopenhagen für Michael Gregoritsch ziehen.

Michael Gregoritsch fühlt sich in Augsburg wohl.
Michael Gregoritsch fühlt sich in Augsburg wohl.(Bild: APA-Images / Action Press / Kolbert-Press)

„Lebe im Hier und Jetzt“
Und der Name von Sasa Kalajdzic, der bei Wolverhampton bis 2027 Vertrag hat, poppte bei Schalke auf: „Es gab schon 1000 Gerüchte in meiner Karriere, mich lässt das kalt“, steigt der Stürmer nach seiner LASK-Leihe darauf nicht ein. „Ich lebe im Hier und Jetzt, da bin ich Spieler von den Wolves. Aber jetzt denke ich nur an Österreich.“ Und an eine erfolgreiche WM …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.05.2026 07:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
94.925 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.048 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
85.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1787 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1386 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Trump will nun sogar Verbündete „in Luft jagen“
720 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump droht nun sogar schon seinen eigenen Verbündeten.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
USA als Sprungbrett?
WM als größte Bühne – da ist auch pokern erlaubt
Zwölf Tage bis zur WM
Times Square, Messi, Iran und Nacht am Flughafen
Ausbruch in Afrika
WM-Gastgeber kündigen Ebola-Einreiseverbote an
3:1 nach 0:1
Iran gewinnt WM-Testspiel gegen Gambia
Fußball-WM
Mexikos Präsidentin schenkt Indigener ihr Ticket

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf