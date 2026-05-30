WM als größte Bühne – da ist auch pokern erlaubt

„Lebe im Hier und Jetzt“

Und der Name von Sasa Kalajdzic, der bei Wolverhampton bis 2027 Vertrag hat, poppte bei Schalke auf: „Es gab schon 1000 Gerüchte in meiner Karriere, mich lässt das kalt“, steigt der Stürmer nach seiner LASK-Leihe darauf nicht ein. „Ich lebe im Hier und Jetzt, da bin ich Spieler von den Wolves. Aber jetzt denke ich nur an Österreich.“ Und an eine erfolgreiche WM …