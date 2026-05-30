WM als größte Bühne – da ist auch pokern erlaubt

Patrick Wimmer, David Alaba und Co. lässt die offene Zukunft kalt. Auch das Trio weiß: Der Marktwert kann sich in den USA erhöhen ...
Kolumbiens James Rodriquez, Senegals El Hadji Diouf oder Toto Schillaci – um nur drei Ex-Shootingstars zu nennen. Eine größere Bühne als die WM gibt es nicht, um den Marktwert anzukurbeln. Daher pokern die Vereine und die Fußballer – auch im ÖFB-Team:
David Affengruber wird wohl nicht mehr lange bei Elche bleiben, ebenso Romano Schmid bei Werder. Und auch Leipzigs Christoph Baumgartner ist bereit für einen noch größeren Verein. Indes will der FC Augsburg das WM-Risiko nicht eingehen, wird laut dänischen Medien vorab die Kaufoption von Bröndby Kopenhagen für Michael Gregoritsch ziehen.
„Lebe im Hier und Jetzt“
Und der Name von Sasa Kalajdzic, der bei Wolverhampton bis 2027 Vertrag hat, poppte bei Schalke auf: „Es gab schon 1000 Gerüchte in meiner Karriere, mich lässt das kalt“, steigt der Stürmer nach seiner LASK-Leihe darauf nicht ein. „Ich lebe im Hier und Jetzt, da bin ich Spieler von den Wolves. Aber jetzt denke ich nur an Österreich.“ Und an eine erfolgreiche WM …
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