Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Rupi (sechs Jahre) ist sehr verschmust, hundeverträglich und geht freundlich auf Menschen zu. Allerdings hat der Rüde nur drei Beine und benötigt daher regelmäßige chiropraktische Behandlungen v.a. für seine Lendenwirbelsäule; gegen Krampfanfälle benötigt er zweimal täglich Pexion. Darüber hinaus zeigt der liebe Rüde manchmal leichte Orientierungsprobleme. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird für den lieben Rüden ein ruhiges und barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, verständnisvollen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.