16 Millionen Euro Schulden: Unternehmer ist pleite

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz über das Vermögen des Unternehmers Michael Stefan Karlinger wurde laut KSV1870 von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht. Der Schuldner ist in der Immobilienbranche tätig und beschäftigt keine Mitarbeiter. Laut seinen Angaben belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 16,37 Millionen Euro.