16 Millionen Euro Schulden: Unternehmer ist pleite

Am Freitag wurde über das Vermögen eines Unternehmers aus Lans bei Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Es sind außergewöhnlich hohe Verbindlichkeiten, die der Geschäftsmann laut eigenen Angaben angehäuft hat und die der Kreditschutzverband 1870 derzeit prüft.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz über das Vermögen des Unternehmers Michael Stefan Karlinger wurde laut KSV1870 von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht. Der Schuldner ist in der Immobilienbranche tätig und beschäftigt keine Mitarbeiter. Laut seinen Angaben belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 16,37 Millionen Euro.
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen.
Kreditschutzverband
Der Unternehmer habe laut Eigenangabe im Zusammenhang mit seiner Geschäftsführer-Tätigkeit eine Reihe von beachtlichen persönlichen Haftungen übernommen, dies im Bemühen um das wirtschaftliche Überleben und die Stabilisierung dieser Gesellschaften, heißt es beim KSV.
Gesellschafter in mehreren Firmen
Karlinger ist Gesellschafter in mehreren Firmen, gegen die ein Insolvenzverfahren läuft. „Ferner ist der Schuldner Alleingesellschafter der Michael Karlinger Gmbh. Hinsichtlich dieser Gesellschaft wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erwartet“, informiert der Kreditschutzverband.
Der KSV1870 betont auch, dass die Angaben zur ungewöhnlichen Höhe der Schulden von rund 16 Millionen Euro und den Umständen der Insolvenz noch zu prüfen sind.
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