Windpark am Bärofen: So geht Mega-Projekt voran

Zurzeit liegt auf der Fläche, wo bald acht Windräder stehen werden, 20 Zentimeter Schnee. „Wir befinden uns aktuell in der Winterpause“, erklärt Franz Dorner, Initiator des ersten UVP-genehmigten Windparks in Kärnten. Doch schon bald wird fleißig unter Berücksichtigung der vielen Vorgaben auf 1600 Metern Seehöhe weiter gebaggert. „Die Bauarbeiten werden wieder aufgenommen, sobald die Witterungsbedingungen und die Schneelage dies zulassen. Aus heutiger Sicht streben wir einen Baustart für Anfang April an – damit bleiben wir auch weiterhin voll im Zeitplan“, so Elanur Gülec von der beauftragten Firma Püspök.