Mega-Stromleitung für ersten Windpark wird verlegt

Weiter gebaggert wird nach der Winterpause in Frantschach-St. Gertraud auf der Koralpe. Nachdem der Schnee auf der Alm großteils geschmolzen ist, „wird jetzt mit dem Leitungsbau vom Umspannwerk Wolfsberg bis zum Windpark Bärofen begonnen“, teilt Franz Dorner, Initiator des Projektes, mit. Während der Grabungsarbeiten wird auch das Kelag-Kabel zur Weinebene verlegt. „In Zukunft hat man dort schnelleres Internet und auch stärkere Stromleitungen“, blickt Dorner positiv in die Zukunft. Die burgenländische Firma Püspöck ist mit dem Bau der acht Windräder auf dem Bärofen beauftragt. Voriges Jahr wurden laut Projektinitiator bereits sieben Kilometer an Kabel vom Windpark Bärofen bis zur Landesstraße Strasserhalt verlegt. Und nach dem Bescheid der Landesregierung für die Ampelregelung auf der Packer Bundesstraße geht es weiter.