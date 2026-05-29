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Zwei Tests negativ

Erster Ebola-Patient im Kongo wieder genesen

Ausland
29.05.2026 13:31
Medizinische Fachkräfte vor einem Spital im Kongo
Medizinische Fachkräfte vor einem Spital im Kongo(Bild: AFP/SEROS MUYISA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der erste Patient, der sich nachweislich mit dem Ebola-Virus im Kongo seit dem jüngsten Ausbruch infiziert hatte, ist wieder offiziell genesen. Der Patient durfte das Krankenhaus nach zwei negativen Tests bereits verlassen.

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Der aktuelle Ebola-Ausbruch war am 15. Mai in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo erklärt worden, auch Uganda ist betroffen. Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (Africa CDC) registrierte bisher 1077 Verdachtsfälle, darunter 246 Todesfälle. Die WHO hatte zuletzt von 223 mutmaßlichen Ebola-Todesfällen seit Beginn des jüngsten Ebola-Ausbruchs gesprochen; zehn Todesfälle seien bestätigt. Das tatsächliche Ausmaß des Ausbruchs dürfte nach Einschätzung der WHO allerdings größer sein.

WHO-Chef: „Ausbruch kann gestoppt werden“
Indessen wird am Freitag der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Ituri erwartet. Er hatte sich zuvor zuversichtlich im Kampf gegen das Virus gezeigt und zugleich Reiseverbote kritisiert. Der Ausbruch könne „gestoppt werden“, sagte Tedros nach seiner Landung in der Hauptstadt Kinshasa am Donnerstag vor Journalisten.

Weiter betonte er, die WHO unterstütze keine Reiseverbote zur Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs, da diese „nicht viel bringen“. Die USA hatten wegen des Ebola-Ausbruchs Einreisebeschränkungen gegen Menschen aus den betroffenen Ländern verhängt.

Eine medizinische Fachkraft lässt sich in Uganda nach dem Kontakt mit einem Ebola-Toten ...
Eine medizinische Fachkraft lässt sich in Uganda nach dem Kontakt mit einem Ebola-Toten desinfizieren.(Bild: AFP/BADRU KATUMBA)

Streit um Quarantänezentrum
Unterdessen blockierte ein Gericht in Nairobi die Einrichtung einer Quarantäne- und Ebolaeinrichtung für US-Bürger im zu Uganda benachbarten Kenia. In seiner Entscheidung über einen Antrag der Juristenorganisation Katiba Institute untersagte es, „in Kenia im Rahmen einer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten oder einer anderen ausländischen Regierung oder Behörde Einrichtungen zur Behandlung, Quarantäne, Isolation oder zum Umgang mit Ebola-Fällen zu errichten.“

Bis zum 2. Juni soll die kenianische Regierung eine Antwort auf den Antrag des Katiba Institute einreichen. Außerdem untersagte das Gericht, Menschen, die im Rahmen der beanstandeten Vereinbarung Ebola ausgesetzt oder infiziert sind, nach Kenia zu verlegen oder ihre Einreise zu ermöglichen.

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USA will keine möglicherweise Infizierten Bürger ins Land lassen
US-Medienberichten zufolge will die US-Regierung keine Amerikaner ins Land lassen, die Ebola ausgesetzt waren und möglicherweise infiziert sind. Sie sollen diesen Berichten zufolge stattdessen in einer noch zu schaffenden Einrichtung in Kenia in Quarantäne gehen.

Offiziell hat die kenianische Regierung die Einrichtung einer solchen Einrichtung bisher nicht entschieden. Das kenianische Gesundheitsministerium hatte in einer Mitteilung am Mittwoch lediglich über laufende Diskussionen mit der US-Regierung und internationalen Partnern über Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Ebola-Virus berichtet.

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